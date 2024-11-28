Опубликовано видео с места пожара в Псковской области, где погибли двое детей
Детали и причины возгорания неизвестны.
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru
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В Псковской области в результате пожара погибли двое детей. Об этом информирует Telegram-канал МЧС России. Инцидент случился в вечернее время в жилом строении в деревне Демешкино.
«Хозяйка была госпитализирована. Во время тушения спасатели нашли тела мальчиков трех и шестнадцати лет», — уточняется в сообщении.
На месте происшествия работают шесть специалистов и две пожарные машины. Пожар все еще ликвидируется. Причины возгорания находятся на этапе расследования.
Несколько часов назад в подмосковном Одинцово произошл взрыв такси в местном жилом комплексе. Свидетели сообщают, что вероятной причиной могло стать топливо, однако точные детали инцидента сейчас выясняются. Хозяин машины живет в соседнем здании. Сообщается, что пострадавших нет. На месте продолжают работать следователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в порту Санкт-Петербурга загорелся ледокол «Адмирал Макаров». Во время возгорания на его борту проводились ремонтные работы, что и стало причиной возникновения пожара.
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