Опубликовано видео с места пожара в Псковской области, где погибли двое детей

В Псковской области в результате пожара погибли двое детей. Об этом информирует Telegram-канал МЧС России. Инцидент случился в вечернее время в жилом строении в деревне Демешкино.

«Хозяйка была госпитализирована. Во время тушения спасатели нашли тела мальчиков трех и шестнадцати лет», — уточняется в сообщении.

На месте происшествия работают шесть специалистов и две пожарные машины. Пожар все еще ликвидируется. Причины возгорания находятся на этапе расследования.

Несколько часов назад в подмосковном Одинцово произошл взрыв такси в местном жилом комплексе. Свидетели сообщают, что вероятной причиной могло стать топливо, однако точные детали инцидента сейчас выясняются. Хозяин машины живет в соседнем здании. Сообщается, что пострадавших нет. На месте продолжают работать следователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в порту Санкт-Петербурга загорелся ледокол «Адмирал Макаров». Во время возгорания на его борту проводились ремонтные работы, что и стало причиной возникновения пожара.