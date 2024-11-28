Трамп хочет назначить посланником по Украине экс-генерала, просившего «не трогать Россию»

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Трамп предложил экс-генерала Кита Келлога на должность посланника по Украине

Фото, видео: Andrew Harnik/ТАСС; 5-tv.ru

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О своем выборе избранный президент сообщил в соцсетях.

Дональд Трамп предложил на должность посланника по Украине бывшего генерала, который считает, что Россию вообще лучше не трогать.

О своем выборе избранный президент сообщил в соцсетях и заявил, что Кит Келлог — тот человек, который сможет добиться мира на Украине. Еще в прошлом году он предлагал план прекращения огня, в котором среди прочего был пункт о заморозке по линии фронта. Но куда яснее свою позицию генерал озвучил на одной из конференций два месяца назад.

«Помните, Наполеону Бонапарту несладко пришлось в России, несладко пришлось и Адольфу Гитлеру, нам тоже не повезло, когда мы поддерживали „Белое движение“ во время гражданской революции. Надо смотреть на две вещи: насколько велик этот конфликт и насколько далеко идут его последствия, как нам прийти к тому, чтобы в регионе была стабильность», — заявил генерал армии США в отставке.

Всего два месяца назад он призывал Вашингтон остановиться и перестать давать Киеву оружие и разрешение его использовать. Американские журналисты уже отмечают, что Трамп берет в свою команду как раз тех, кто считает, что конфликт с Россией надо прекращать. Громче всех об этом говорил, например, Роберт Кеннеди младший, которого Трамп обещал назначить своим министром здравоохранения.

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