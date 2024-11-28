Космические качели: магнитная буря обрушится на Землю в конце ноября

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Магнитная буря могут обрушиться на Землю 28 и 29 ноября

Космические качели: магнитные бури ожидаются 28 и 29 ноября

Фото: 5-tv.ru

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Специалисты прогнозируют всплески с небольшими перерывами.

В ночь с 28 по 29 ноября ожидается магнитная буря. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU.

Геомагнитные возмущения начнутся вечером 28 ноября. К полуночи индекс активности достигнет пяти единиц — это минимальный порог. От данного значения колебания магнитосферы считаются уже бурей.

К утру 29 ноября уровень вырастет до шести единиц. Волнения стихнут к полудню, но вечером вспыхнут с новой силой и достигнут пяти баллов.

Ночью и днем 30 ноября геомагнитная сфера Земли обещает быть спокойной.

Не стоит забывать, что прогноз космической погоды не может быть точным на 100%. Вероятность того, что 29 ноября магнитная буря состоится, равна 20%, а сильного магнитного шторма — 40%.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что магнитный полюс Земли изменил скорость приближения к Сибири. Она снизилась до 25 километров в год. С 1990-х полюс смещался по 55 километров за 12 месяцев. Картина изменилась в 2019 году.

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