Космические качели: магнитная буря обрушится на Землю в конце ноября

Специалисты прогнозируют всплески с небольшими перерывами.

В ночь с 28 по 29 ноября ожидается магнитная буря. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU.

Геомагнитные возмущения начнутся вечером 28 ноября. К полуночи индекс активности достигнет пяти единиц — это минимальный порог. От данного значения колебания магнитосферы считаются уже бурей.

К утру 29 ноября уровень вырастет до шести единиц. Волнения стихнут к полудню, но вечером вспыхнут с новой силой и достигнут пяти баллов.

Ночью и днем 30 ноября геомагнитная сфера Земли обещает быть спокойной.

Не стоит забывать, что прогноз космической погоды не может быть точным на 100%. Вероятность того, что 29 ноября магнитная буря состоится, равна 20%, а сильного магнитного шторма — 40%.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что магнитный полюс Земли изменил скорость приближения к Сибири. Она снизилась до 25 километров в год. С 1990-х полюс смещался по 55 километров за 12 месяцев. Картина изменилась в 2019 году.