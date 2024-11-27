Минобороны РФ заявило о готовящемся ответе на атаки ATACMS по Курской области
В прошлый раз себя показал «Орешник».
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Одной из главных тем дня сегодня стало вечернее заявление российского Минообороны о подготовке ответных ударов на последние атаки ВСУ, которые вновь били дальнобойными западными ракетами по территории Курской области.
За три дня было нанесено как минимум два массированных удара американскими ATACMS. Первый — по позициям нашего комплекса С-400, там повреждена радиолокационная станция, еще один — по аэродрому Курск-Восточный. Обе цели в 100 километрах от границы.
Причем нет никаких сомнений, что за ракеты использовались во время атаки. Их обломки уже обследовали наши инженеры, и только после этого министерство обороны заявило о подготовке ответного удара.
В прошлый раз этим ударом «возмездия» стало первое учебно-боевое применение российского ракетного комплекса «Орешник».
Ранее 5-tv.ru писал, что Пентагон подтвердил разрешение использовать ATACMS для ударов по России. 17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить по российской территории с использованием ATACMS.
- 27 нояб
- Эпипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 нояб
- Более 250 боевиков потеряли ВСУ в Курской области за сутки
- 26 нояб
- Гаубица Д-30 уничтожила живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 нояб
- Уже шестой: на Украине в ходе спецоперации ликвидирован наемник из Финляндии
- 25 нояб
- Цель поражена: расчеты «Солнцепеков» разгромили опорный пункт ВСУ
- 25 нояб
- «Противник в шоке»: российские войска уничтожили несколько БМП ВСУ в Курской области
- 24 нояб
- Вывезенные на Украину жители Курской области вернулись в Россию
- 24 нояб
- «Они боятся днем ездить»: как ВС РФ выдавливают боевиков ВСУ из Курской области
- 24 нояб
- Британский наемник взят в плен в Курской области
- 24 нояб
- «Наживали веками»: жительница Курской области рассказала о мародерстве ВСУ
Читайте также
86%
1.27 110.49
1.62
Нашли ошибку?