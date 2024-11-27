Минобороны РФ заявило о готовящемся ответе на атаки ATACMS по Курской области

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В прошлый раз себя показал «Орешник».

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Одной из главных тем дня сегодня стало вечернее заявление российского Минообороны о подготовке ответных ударов на последние атаки ВСУ, которые вновь били дальнобойными западными ракетами по территории Курской области.

За три дня было нанесено как минимум два массированных удара американскими ATACMS. Первый — по позициям нашего комплекса С-400, там повреждена радиолокационная станция, еще один — по аэродрому Курск-Восточный. Обе цели в 100 километрах от границы.

Причем нет никаких сомнений, что за ракеты использовались во время атаки. Их обломки уже обследовали наши инженеры, и только после этого министерство обороны заявило о подготовке ответного удара.

В прошлый раз этим ударом «возмездия» стало первое учебно-боевое применение российского ракетного комплекса «Орешник».

Ранее 5-tv.ru писал, что Пентагон подтвердил разрешение использовать ATACMS для ударов по России. 17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить по российской территории с использованием ATACMS.

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