Дело в мужчинах? Почему женщины носят каблуки

В повседневной жизни большинство выберет комфортную плоскую подошву.

Обувь на каблуке 37% женщин носят, чтобы казаться сексуальнее. Об этом написал Life.ru со ссылкой на опрос.

Большинство представительниц прекрасного пола надевают обувь на каблуке только на особые или торжественные события. Никогда не носят такие туфли 17% опрошенных и 3%, напротив, носят их ежедневно.

Многие женщины предпочитают средний каблук. Шпильку выбирают лишь 16% слабой половины человечества. Время, проведенное в обуви не на плоском ходу, тоже имеет значение. Большинство может проходить на каблуке несколько часов, лишь 8% опрошенных готовы не снимать туфли весь день.

Причины надеть в той или иной ситуации каблук разные. Кто-то чувствует себя сексуальней, таких 37%, кто-то увереннее — 21%, а кто-то считает туфли частью своего стиля.

Отказ от каблука тоже обусловлен разными факторами. Многие подбирают обувь на плоской подошве с возрастом, некоторые просто предпочитают спортивную, есть те, кто не может носить туфли из-за травмы, а кому-то не позволяет образ или ритм жизни.

Интересно, но для первого свидания женщины выбирают удобную обувь. Так ответило 35% опрошенных. И только 13% будут производить впечатление туфлями на каблуке.

Мужчины предпочитают женщин на каблуке — это мнение 75%. Но нашлись и те, кто высказался категорически против — 7% мужчин комплектуют рядом со спутницей в высокой обуви.

Врачи не рекомендуют носить каблук длительное время. Это может спровоцировать проблемы со здоровьем, например, варикоз или заболевания стоп. Для еще не до конца сформированной подростковой ноги каблук может быть особо опасен.

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