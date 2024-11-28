В поисках Пола: жена возлюбленного Бритни Спирс пришла домой к певице

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

Жена возлюбленного Бритни Спирс пришла домой к певице в поисках мужа

В поисках Пола: жена возлюбленного Бритни Спирс пришла домой к певице

Фото: www.globallookpress.com/ImagePressAgency/face to face

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Бойфренд звезды — многодетный отец, который все еще не развелся.

Жена Пола Солиса, бойфренда певицы Бритни Спирс, пришла в особняк артистки, чтобы найти своего супруга. Об этом пишет издание In Touch Weekly.

Николь Мансиллу, супругу Солиса, сопровождал, как не странно, представитель правоохранительных органов. Охранник особняка сообщил, что Пола в доме не было и он не проживает по этому адресу.

Солис — человек с не самой хорошей репутацией. У мужчины, как выяснилось, криминальное прошлое. Работает он помощником по хозяйству, так Пол и познакомился со знаменитостью. К тому же Солис — многодетный отец. Несмотря на то, что весь мир знает о его отношениях с певицей, с Николь он не спешит разводиться.

Мать Мансиллы настаивает на том, чтобы Солис забрал детей и воспитывал их вместе со Спирс. Сама Николь и не планирует отказываться от наследников. Она хочет развестись и добиться от мужчины алиментов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бритни Спирс показала ужасные последствия танцев. Ноги певицы были стерты до крови.

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