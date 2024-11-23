«Мои ноги истекали кровью»: Бритни Спирс показала ужасные последствия танцев

Певица продолжает шокировать фанатов провокационными выходками.

Ноги певицы Бритни Спирс начали кровоточить после того, как она решила станцевать на пуантах. Шокирующие кадры звезда опубликовала в своем личном блоге.

«Ничего не могу с собой поделать. Приходится выражать себя, чтобы двигаться и чувствовать. Мои ноги истекали кровью четыре раза!» — написала исполнительница.

Бритни Спирс показала ноги после балета. Instagram*/britneyspears

После пуант на ногах Бритни образовались мозоли и раны, которые кровоточили. По ее словам, все из-за того, что танцы проходили не на мраморном полу дома, а там, где бетон.

К слову, беспокойство вызвали не только раны певицы, но и ее психическое состояние. На днях артистка опубликовала в социальных сетях видео, где она стояла в черном кружевном белье и практически сняла трусы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бритни Спирс неожиданно появилась в свадебном платье.

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