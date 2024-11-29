Малолетний ребенок попал в больницу с отравлением жидкостью для вейпа

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 31 0

Сотрудники Следственного комитета начали проверку обстоятельств произошедшего.

Малолетней ребенок попал в больницу с отравлением жидкостью для вейпа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ребенок отравился жидкостью для вейпа. Об этом сообщил Следственной комитет (СК) Саратовской области в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, вечером 27 ноября в Ломоносовском районе города Саратов в больницу попал ребенок. Пострадавший родился в 2023 году. Пациенту диагностировали отравление никотином. В организм малолетнего попала жидкость для курения вейпа. Информация о состоянии ребенка пока отсутствует.

В настоящий момент следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства данного инцидента. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Амурской области пьяный мужчина избил жену и гнался за полураздетой дочерью по улице. Ребенок успела связаться с правоохранительными органами. По дороге до адреса жертв полицейские заметили полуголую девочку с ребенком на руках. При задержании мужчины представителям закона пришлось применить силу. Оказалось, что мужчине запрещено принимать алкоголь. Суд назначил ему арест на двое суток.

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