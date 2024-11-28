Путин планирует выделить беспилотники в отдельный вид войск

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 29 0

Над этим вопросом уже думают в Генштабе и Минобороны.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин сообщил о планах выделить беспилотные летательные аппараты в отдельный вид войск. С таким заявлением Владимир Путин выступил в беседе с журналистами после заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

По его словам, над этим вопросом уже думают в Генштабе и Минобороны.

«Наши военнослужащие, наши ребята научились реагировать почти молниеносно, причем прямо на месте, очень много в зоне боевых действий пришло людей с очень хорошим образованием», — подчеркнул российский лидер.

В ходе саммита Путин сообщил коллегам по ОДКБ о последних событиях на полях специальной военной операции (СВО). Президент напомнил, что Запад дал Киеву разрешение на удары дальнобойным оружием по российским территориям. В результате мирные районы Брянской и Курской области были атакованы ракетами ATACMS и Storm Shadow.

В ответ на это Россия испытала по Днепропетровску новую баллистическую ракету «Орешник». Как отметил президент, в эпицентре удара этого оружия не остается ничего, кроме пыли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин пригласил военных стран ОДКБ принять участие в параде Победы в Москве.

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