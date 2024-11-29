Названа максимальная сумма штрафа за продажу вейпов и кальянов детям

В данный момент юрлица несут ущерб от 400 до 600 тысяч рублей.

Продажа несовершеннолетнему табачной и никотиносодержащей продукции повлечет штраф до двух миллионов рублей. Соответствующий документ появился в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что за продажу детям кальянов, вейпов и сигарет штраф составит от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 до 700 тысяч для должностных лиц, от полутора до двух миллионов для юрлиц.

В данный момент штраф составляет от 40 до 60 тысяч для граждан, от 150 до 300 тысяч для должностных лиц, от 400 до 600 тысяч для юрлиц. Поправки будут внесены в законопроект об усилении административной ответственности за нарушения при реализации табачной продукции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума приняла закон о федеральном бюджете на три года. Среди приоритетов — социальные гарантии и безопасность населения. На соцполитику — это индексация пенсий, пособий и поддержка семей с детьми — в трехлетнем бюджете заложено более 21 триллиона рублей. В документе также отразили прогноз инфляции. Уже в 2025 году этот показатель должен опуститься до 4,5%. На национальную оборону заложено более двух триллионов рублей в год.