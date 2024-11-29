Три причины: почему повышается тревожность в период распродаж

Этот инструмент маркетинга задевает нас глубже, чем кажется.

Нередко походы на распродажи вызывают негативные эмоции после и даже тревогу. В интервью изданию Газета.ру психолог Екатерина Артеменко объяснила, по каким трем причинам может возникать такая реакция организма.

Как пояснила специалист, распродажи тем или иным способом могут напоминать человеку о вопросах существования, бытия, а именно возможного одиночества, окончания жизни, свободе, любви. Такие мысли провоцируют тревожность, а от них хочется скрыться как можно скорее.

«Чтобы отвлечься от них, мы нередко прибегаем к таким занятиям, как бесконечный шопинг в интернет-магазинах или покупка бесполезных вещей», — сказала она.

Также тревожность во время распродаж возникает и из-за желания человека иметь что-то, что может даже ему и не нужно. в таком случае ценность товара становится больше связана с его престижем или эмоциональной привлекательностью, чем с реальной пользой. А третьей причиной является, по словам Артеменко, иллюзия упущенной выгоды. То есть человеку кажется, что он определенную вещь не купит больше никогда, если не сейчас.

«В такие моменты необходимо замедляться и замечать, что происходит с телом и эмоциями. Важно уметь дифференцировать собственные состояния, чтобы уметь управлять тревожными мыслями и стрессом. Не переживайте, если у вас получится это не сразу, данный навык требует регулярной практики», — подытожила психолог.

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