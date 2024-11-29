В Ростовской области возник крупный пожар на промышленном объекте

На территории Ростовской области в Каменском районе разразилось крупное возгорание на промышленном объекте, с которым борются 109 спасателей и 38 единиц техники. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Сигнал о пожаре поступил ночью, однако причины его возникновения пока остаются неясными. Информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

Всего за день до этого также бушевал огонь на производственном здании в Климовском микрорайоне Московской области, где площадь возгорания превысила четыре тысячи квадратных метров. О пострадавших в этом инциденте также не сообщалось. Пожар возник в помещении, предназначенном для производства и хранения мебельной продукции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ростехе назвали причину возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье. Для расследования случившегося создана специальная комиссия. Там добавили, что левый двигатель воздушного судна, предположительно, получил серьезный удар при посадке, в результате чего часть топлива из него вытекла и воспламенилась на взлетно-посадочной полосе.