В Ростехе назвали причину возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье
Ростех: причиной возгорания Sukhoi Superjet 100 в Анталье мог стать сдвиг ветра
Фото: Aviaincident
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Для расследования случившегося создана специальная комиссия.
Причиной инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Антальи мог стать сдвиг ветра. Об этом 5-tv.ru заявили в Ростехе.
«Имеющаяся на сегодняшний день информация позволяет говорить следующее: в аэропорту Антальи были неблагоприятные метеорологические условия, самолет попал в сдвиг ветра и совершил жесткую посадку», — подчеркнули в корпорации.
Там добавили, что левый двигатель воздушного судна, предположительно, получил серьезный удар при посадке, в результате чего часть топлива из него вытекла и воспламенилась на взлетно-посадочной полосе.
Точную причину инцидента озвучит специальная комиссия, которая уже сформирована, заключили в Ростехе.
Накануне самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» загорелся в турецкой Анталье после грубой посадки. Капитан воздушного судна принял решение об эвакуации по надувным трапам. На борту находились шесть членов экипажа и 89 пассажиров. Всех успели экстренно эвакуировать.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возбудил дело по факту возгорания Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Антальи.
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