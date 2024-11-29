Мать троих детей погибла при взрыве бытового газа в Ингушетии

Жительница села Пседах Республики Ингушетия погибла при взрыве бытового газа в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Фото: МЧС России

Взрыв газовоздушной смеси прогремел рано утром 29 ноября. Возгорания за хлопком не последовало.

«В результате взрыва пострадали жители частного домовладения в котором находилось четыре человека: 1978 года рождения, и трое детей: 2009 года рождения, 2011 года рождения, 2014 года рождения», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

От полученных травм мать троих детей скончалась на месте, один ребенок находится в реанимации.

Причины, по которым прогремел взрыв, пока не установлены. Расследование всех обстоятельств трагедии находится на контроле прокуратуры Ингушетии.

Фото: МЧС России

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве автомобиля и последующем пожаре, которые произошли в подмосковном Одинцово. По словам местной жительницы Елены, воспламенившуюся машину разорвало на части.

Елена отметила, что хозяин автомобиля проживает в 20-м доме. Вероятно, он отработал смену, приехал ночью домой, поставил машину, а утром произошел взрыв. Из-за чего он случился — неизвестно. По словам женщины, это Skoda Rapid, работающая на бензине.