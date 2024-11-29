За неделю российские войска взяли в плен 34 украинских боевика.
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Российские войска освободили населенный пункт Воровское в Донецкой народной республике (ДНР). Также подразделения группировки «Восток» освободили село Раздольное. Об этом сообщили в Минобороны России.
Средства ПВО за неделю сбили десять ракет ATACMS. Военные силы России в ходе СВО уничтожили две установки с баллистическими ракетами «Гром-2» и установку противокорабельного комплекса ВСУ «Нептун».
ВС РФ за неделю взяли в плен 34 украинских боевика, из них 17 сдались на курском направлении.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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