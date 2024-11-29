От очень дорогого до бесплатного способа: где посмотреть балет «Щелкунчик» в 2024 году

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 25 0

В 2024 году билеты на балет «Щелкунчик» нельзя будет купить в кассах

Четыре способа посмотреть балет «Щелкунчик» в Большом театре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Любимую зимнюю сказку смогут увидеть даже в самых удаленных городах и населенных пунктах России.

В этом году Государственный академический Большой театр (ГАБТ) представит балет «Щелкунчик» с различными нововведениями, сообщает KP.RU.

В первую очередь, в этом сезоне билеты нельзя приобрести в кассах, они будут доступны только на официальном сайте культурного учреждения. Поэтому любителям искусства не придется в этот раз занимать очередь.

Часть билетов на постановку будет выставлена на аукцион. Отмечается, что на сайте ГАБТ билеты будут продаваться по фиксированной цене, в то время как на аукционе стоимость будет расти. Однако пока ни стартовые, ни официальные цены не оглашались.

Кроме того, 30 и 31 декабря в 12:00 любители балета смогут насладиться прямой трансляцией в кинотеатрах по всей стране.

«Щелкунчик» можно будет посмотреть в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи, Сургуте и многих других городах.

Легендарную постановку также покажут в официальном сообществе культурного учреждения в социальной сети ВКонтакте.

«Таким образом, всеми любимую зимнюю сказку смогут увидеть даже в самых удаленных городах и населенных пунктах России, а также поклонники великого русского балета по всему миру», — отметили в пресс-службе Большого театра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в 2024 году заблокировали 17 сайтов, незаконно продающих билеты в Большой театр.

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