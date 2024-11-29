Дорогой дневник: как похудеть к новогодним праздникам

Избежать переедания можно, опираясь на оценку голода по десятибалльной шкале.

Дневник питания поможет похудеть к праздникам. Об этом рассказала информационному агентству URA.RU врач-эндокринолог Дарья Пронина.

По словам специалиста, снижение веса лучше начать за два месяца до нового года, тогда к праздникам можно достичь умеренного уменьшения цифр на весах и выработать полезные пищевые привычки.

К таким привычкам врач относит ведение дневника. Там нужно указывать перечень съеденных продуктов, свои ощущения в течение дня и чувство голода, оценив его по десятибалльной шкале. Начинать лучше, когда есть хочется где-то на уровне в три четыре балла, а завершать прием пищи на шести-семи. Таким образом можно избежать переедания.

«Кроме того, в дневнике питания можно отражать и другие параметры, которые помогут проанализировать, меняются ли вкусовые предпочтения в дни недостаточного сна; заметить, как часто получается есть по физическому голоду, а как часто за компанию или из-за эмоционального состояния», — пояснила эндокринолог.

Также Пронина советует сократить в вашем меню количество сладкого и простых углеводов, заменив их сложными, едой, богатой белком, фруктами и овощами. Рекомендуется также практиковать сознательное питание, когда прием пищи не совмещен с чем-то отвлекающем, например, просмотром кино. Важно соблюдать режим сна и уровень физической нагрузки. Обратить внимание нужно и на объем выпитой за день воды. Он должен составлять 1,5 — два литра.

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