Банан за $6,2 млн: китайский бизнесмен съел арт-объект

Работа итальянского художника Маурицио Каттелана стала культурным феноменом.

Произведением искусства за шесть миллионов долларов перекусил китайский криптобизнесмен Джастин Сан. Его обедом стал арт-объект «Комедиант», который миллиардер около недели назад купил на аукционе. Лот вполне съедобный. Это обычный банан, приклеенный к стене скотчем. Хотя по словам мужчины, именно этот банан оказался вкуснее других.

Такая инсталляция не новинка. Ранее два подобных экземпляра продали по 120 тысяч долларов.

Создатель арт-объекта, итальянский художник Маурицио Каттелан заверяет, что его произведение -- не еда, а провокация. Она призывает задуматься о ценности искусства.

Ранее 5-tv.ru писал, что на аукционе в Нью-Йорке продали самый дорогой в мире банан. Изначально его оценили в миллион долларов, но в ходе торгов стоимость экспоната возросла в шесть раз.