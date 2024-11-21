Самый дорогой в мире: в Нью-Йорке банан продали за 6,2 миллиона долларов

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Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6,2 миллиона долларов в Нью-Йорке

Фото, видео: 5-tv.ru

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Фрукт приклеен скотчем к стене.

На аукционе в Нью-Йорке продали самый дорогой в мире банан. Современный арт-объект придумал итальянский художник. В основе инсталляции — самый обыкновенный фрукт из супермаркета, приклеенный к стене армированным скотчем.

Изначально его оценили в миллион долларов, но в ходе торгов стоимость экспоната возросла в шесть раз. Новый владелец уже рассказал, что сделает с бананом — он его просто съест. Но если захочет восстановить инсталляцию дома, то может воспользоваться сертификатом с инструкцией. В ней сказано, на какой высоте и под каким углом повесить на стене другой банан.

Автор инсталляции с бананом под названием Comedian — художник Маурицио Каттелан под названием Comedian.

Накануне с молотка ушло ожерелье, связанное с «бриллиантовой аферой» XVIII века. Украшение состоит из 500 бриллиантов общим весом более 300 карат, оно было продано за пять миллионов долларов. Считается, что именно это ювелирное изделие пытались продать королеве Франции Марии-Антуанетте, но сделка не состоялась. Дело в том, что некоторые камни ожерелья были взяты из другого украшения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что часы капитана Артура Рострона, который спас 700 пассажиров «Титаника», проданы за рекордную сумму.

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