Собянин: новый участок Киевского шоссе повысит его пропускную способность

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

На 53-м километре построили и реконструировали 2,6 километра дорог, установили шумозащитные экраны, а также сделали разворотную эстакаду из центра в сторону Центральной кольцевой автомобильной дороги.

Собянин: новый участок Киевского шоссе повысит его пропускную способность

Фото: mos.ru

В Москве открылось движение на 53-м километре Киевского шоссе рядом с поселком Селятино. В этом районе построили и реконструировали 2,6 километра дорог, установили шумозащитные экраны, а также сделали разворотную эстакаду из центра в сторону Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Новый участок повысит пропускную способность Киевского шоссе за счет увеличения числа полос и разгрузит юго-западный сектор ЦКАД», — написал мэр Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве заработал уникальный цифровой сервис для поиска специалистов «Техномаркет».  По словам мэра Москвы Сергея Собянина, этот проект поможет быстрее создавать и внедрять научные разработки в реальный сектор экономики. К «Техномаркету» уже присоединились более 650 организаций самого разного профиля.

Процесс работы сервиса очень прост: необходимо зайти на сайт Московского инновационного кластера, опубликовать заявку для конкретного исполнителя или разместить ее на бирже заказов, после чего профессионал приступит к выполнению работы.

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