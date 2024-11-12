Захарова ответила на заявление Британии о возможной отправке войск на Украину
Захарова назвала Джонсона маргиналом за слова о войсках Британии на Украине
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Kristjan Teedema
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Официальный представитель МИД РФ напомнила о роли Лондона в развитии украинского конфликта.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские войска, возможно, придется отправить на Украину, если избранный президент США Дональд Трамп снизит объемы помощи киевскому режиму.
Мнение политика о перспективах развития конфликта опубликовано на страницах The Telegraph. В беседе с журналистами «Известий» его прокомментировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что Лондон не первый год активно вовлекается в антироссийскую деятельность. В частности, делится с Киевом данными собственной разведки и является соучастником терактов. Кроме того, по словам Захаровой, Великобритания блокирует любые попытки найти способ урегулирования конфликта дипломатическим путем.
«Британия в передовиках антироссийской торгово-санкционный войны. К этому всему причастен, в том числе, Джонсон», — добавила представитель МИД.
Захарова также напомнила, что Борис Джонсон и сам побывал в Киеве, и во время своего визита отговаривал украинского президента* Владимира Зеленского вести переговоры с Россией. А теперь, после ухода с должности премьер-министра, продолжает провокации — «другого не умеет».
«Кого он такими заявлениями представляет? Британцев как народ? Нет. Только агрессивную часть британских политиканов и собственную маргинальность», — заключила дипломат.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об отношениях Бориса Джонсона и покойной королевы Великобритании Елизаветы II. Оказывается, имя экс-премьера было на ее устах буквально за два дня до смерти. И называла она его идиотом, а потом еще и едкую шуточку в него бросила. За что королева высмеивала политика?
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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