В подмосковной деревне Мисайлово разгорелся крупный пожар на складе

В деревне Мисайлово Московской области разгорелся крупный пожар на складе. Эксклюзивные кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Как сообщают очевидцы, неподалеку от ЖК «Пригород Лесное» воспламенился склад с деревянными палетами. При этом пожар полыхает прямо рядом с парковкой, люди пытаются отогнать свои авто.

Местные жители также утверждают, что в огне что-то сильно искрит и коротит. Предположительно, на складе хранились не только деревянные доски.

К месту происшествия выдвинулись силы МЧС. О возможных пострадавших и разрушениях пока ничего не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве автомобиля и последующем пожаре, которые произошли в подмосковном Одинцово. По словам местной жительницы Елены, воспламенившуюся машину разорвало на части.

Елена отметила, что хозяин автомобиля проживает недалеко. Вероятно, он отработал смену, приехал ночью домой, поставил машину, а утром произошел взрыв. Из-за чего он случился — неизвестно. По словам женщины, это Skoda Rapid, работающая на бензине.