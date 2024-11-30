В подмосковной деревне Мисайлово разгорелся крупный пожар на складе

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 16 0

Рядом с местом возгорания находится парковка, люди пытаются отогнать свои автомобили.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В деревне Мисайлово Московской области разгорелся крупный пожар на складе. Эксклюзивные кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Как сообщают очевидцы, неподалеку от ЖК «Пригород Лесное» воспламенился склад с деревянными палетами. При этом пожар полыхает прямо рядом с парковкой, люди пытаются отогнать свои авто.

Местные жители также утверждают, что в огне что-то сильно искрит и коротит. Предположительно, на складе хранились не только деревянные доски.

К месту происшествия выдвинулись силы МЧС. О возможных пострадавших и разрушениях пока ничего не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве автомобиля и последующем пожаре, которые произошли в подмосковном Одинцово. По словам местной жительницы Елены, воспламенившуюся машину разорвало на части.

Елена отметила, что хозяин автомобиля проживает недалеко. Вероятно, он отработал смену, приехал ночью домой, поставил машину, а утром произошел взрыв. Из-за чего он случился — неизвестно. По словам женщины, это Skoda Rapid, работающая на бензине.

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