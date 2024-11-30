За минувшие сутки ВСУ потеряли более 1500 боевиков на полях СВО

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 13 0

Российские силы также уничтожили ряд украинских складов с оружием и западную бронетехнику.

За минувшие сутки ВСУ потеряли более 1500 боевиков на полях СВО

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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За минувшие сутки российские силы уничтожили до 1510 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полях спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

Помимо этого, ВС РФ нанесли ряд успешных ударов по сосредоточениям живой силы и техники противника.

Так, за сутки были уничтожены склады с украинским оружием, станции радиоэлектронной борьбы, а также переданная Западом бронетехника.

Спецоперация России на Украиной

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры уничтожения трех бронемашин ВСУ в Курской области.

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