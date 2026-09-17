ПВО за день сбили 292 украинских БПЛА над регионами России

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 29 0

Основной удар пришелся на дневные часы, когда расчетам ПВО пришлось отражать налет сразу по нескольким направлениям.

ПВО за день сбили 292 украинских БПЛА

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ПВО за день сбили 292 украинских БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны России в течение дня перехватили и уничтожили 292 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом 17 сентября сообщило Минобороны РФ.

«В течение дня, с 08:00 мск до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере «Макс».

По данным Минобороны, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями. Средства ПВО также работали над Московским регионом и Крымом, а также над акваториями Каспийского и Черного морей.

Накануне ночью российские средства ПВО, как сообщало Минобороны, уничтожили и перехватили 641 БПЛА. Беспилотники были зафиксированы в воздушном пространстве Астраханской, Воронежской, Брянской, Белгородской, Владимирской, Липецкой, Калужской, Курской, Костромской, Нижегородской, Орловской и Ростовской областей.

Кроме того, средства ПВО отражали атаки над Краснодарским краем, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
84.51
0.34 97.50
0.37
Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:45
«Мой дом — Россия»: Овечкин ответил на критику после съемок
23:30
От кино до музыки: стали известны победители первого ArtMasters Open
23:15
«Смешарики» победили: власти Тульской области приняли неожиданное решение
23:08
Первые избирательные участки в ЕДГ-2026 открылись в России
23:00
«Мыслью иди вперед»: Верник раскрыл театральный метод Вячеслава Невинного
22:45
Осень дает последний шанс: какой нужно пройти чек-ап перед сезоном простуд

Сейчас читают

Гадалки выманили у внучки экс-мэра Самары 30 миллионов рублей
Первый шаг: Хабенский начал работу в Школе-студии МХАТ со сбора средств
«Счастье»: Мерзликин показал редкое фото с 75-летней мамой на прогулке в лесу
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен