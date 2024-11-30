Капризы природы: подарит ли декабрь снег и новогоднее настроение

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 30 0

Вся страна с трепетом надеется увидеть белый покров на дорогах и деревьях.

Капризы природы: подарит ли декабрь снег и новогоднее настроение

Фото: www.globallookpress.com/Diorgenes Pandini

Много снега стоит ожидать россиянам в декабре. Об этом в беседе с РБК рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Жители с нетерпением ждут снега — дети уже приготовили санки и лыжи, а взрослые купили одежду для зимних прогулок. И, к тому же, с такой погодой может раньше появиться новогоднее настроение, да и в принципе, дни проходят незаметно за ожиданием праздника. Но будет ли тот самый снежный покров?

Эксперт отметил, что в Приволжском федеральном округе выпадут осадки в виде твердого снега. Также их повышенное количество покроет Северо-Западный Федеральный округ, запад Сибири, Красноярский край, Иркутскую область, Хакасию, Бурятию, Магаданскую область и Чукотку. Но вот меньше нормы осадков придется на Сибирский федеральный округ, Таймыр и Якутию.

По словам Вильфанда, норму снега стоит ждать жителям европейской территории России. Однако в Омской, Курской, Воронежской, Рязанской, Смоленской и Тамбовской областях будет дефицит осадков.

Также он добавил, что в начале декабря прогнозируют очень высокие температуры по территории всей страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Благовещенск обрушилась «снежная буря столетия». Осадков так много, что не выдержала крыша физкультурно-оздоровительного комплекса в Свободном, она рухнула от тяжести. Непогода стала испытанием для автовладельцев. Синоптики заявляют, что это еще не предел: в регионе разгулялся циклон и снегопады продлятся еще несколько дней.

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