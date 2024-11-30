Путин ввел наказание за незаконное использование персональных данных детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает наказание до десяти лет лишения свободы за незаконное использование персональных данных несовершеннолетних. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Глава государства также ввел ответственность за создание сайтов для незаконного оборота персональных данных. Таким образом, в РФ будут введены штрафы для организаций за повторную утечку персональных данных.

За данное преступление грозит штраф до 700 тысяч рублей, лишение свободы до пяти лет или принудительные работы на тот же срок вместе со штрафом. В каждом из этих случаев может быть введен запрет занимать определенные должности или заниматься какой-либо деятельностью на срок до двух лет.

К слову, ранее те, кто незаконно собирал и распространял персональные данные, а также не соблюдал условия их хранения, были привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей 137 Уголовного кодекса РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Однако в большинстве случаев назначалось административное наказание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Сбербанке назвали источники утечки личных данных миллионов россиян.