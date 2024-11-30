Путин ввел наказание за незаконное использование персональных данных детей

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 36 0

Нарушение закона грозит тюремным заключением на срок до десяти лет.

Путин ввел наказание до 10 лет лишения свободы за незаконное использование персо

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает наказание до десяти лет лишения свободы за незаконное использование персональных данных несовершеннолетних. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Глава государства также ввел ответственность за создание сайтов для незаконного оборота персональных данных. Таким образом, в РФ будут введены штрафы для организаций за повторную утечку персональных данных.

За данное преступление грозит штраф до 700 тысяч рублей, лишение свободы до пяти лет или принудительные работы на тот же срок вместе со штрафом. В каждом из этих случаев может быть введен запрет занимать определенные должности или заниматься какой-либо деятельностью на срок до двух лет.

К слову, ранее те, кто незаконно собирал и распространял персональные данные, а также не соблюдал условия их хранения, были привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей 137 Уголовного кодекса РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Однако в большинстве случаев назначалось административное наказание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Сбербанке назвали источники утечки личных данных миллионов россиян.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
107.74
-1.84 114.31
-1.83
Астропрогноз для всех знаков зодиака на декабрь 2024 года

Последние новости

20:10
«Искали по всей стране»: в новом клипе Киркорова снялся его двойник
19:52
Не откладывайте на завтра: таро прогноз на декабрь 2024 года
19:35
«Этот парень мне нравится!» — Трамп зажег с Маском на вечеринке в честь Дня Благодарения
19:19
Капризы природы: подарит ли декабрь снег и новогоднее настроение
19:01
Путин ввел наказание за незаконное использование персональных данных детей
18:48
Раскопки братских могил советских воинов начались в Латвии

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Астропрогноз для всех знаков зодиака на декабрь 2024 года
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год