В Сбербанке назвали источники утечки личных данных миллионов россиян

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 148 0

В Сбербанке сообщили об утечке личных данных около 90% взрослых россиян

В Сбербанке назвали источники утечки личных данных миллионов россиян

Фото: 5-tv.ru

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По данным аналитиков, в открытом доступе уже находится информация о 90% взрослого населения страны.

В открытый доступ были слиты личные данные порядка 90% взрослого населения России. Об этом зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил на форуме по кибербезопасности SOC Forum 2024.

«По нашим данным, около 3,5 миллиарда строк находится в открытом доступе, уже где-то около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной части какие-то персональные данные имеет в открытом доступе», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Кузнецов.

Топ-менеджер отметил, что специалисты проанализировали ситуацию с утечками за 2023 год и первую половину 2024 года — она оказалась плачевной. При этом пик утечек был зафиксирован в прошлом году, а в текущем ситуация начала меняться в лучшую сторону, подчеркнул зампред «Сбера».

По словам Кузнецова, основными источниками утечек личных данных являются не банки, а медицинские учреждения и интернет-магазины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как мошенники пишут родителям от имени сотрудников школы и требуют деньги.

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