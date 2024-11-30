Путин подписал закон о распространении действия ОСАГО на территорию Белоруссии

Закон о расширении действия с 1 января 2025 года российского полиса ОСАГО на территорию Белоруссии подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Предполагается, что расширение действия ОСАГО на Белоруссию облегчит поездки туда российским автомобилистам, в том числе туристам и предпринимателям.

Согласно закону, договоры ОСАГО будут действовать в рамках системы страхования Союзного государства России и Белоруссии. Заключать их смогут только страховщики с местом постоянного нахождения в стране Союзного государства, где зарегистрирован автомобиль. Размер страхового тарифа, выплат и другие условия будут определяться национальными регуляторами.

Сведения о заключенных договорах будут поступать в автоматизированную информационную систему страхования. Достоверность договоров можно будет проверить в режиме реального времени путем обмена сведениями с органами внутренних дел, таможни, профобъединениями страховщиков РФ и Белоруссии.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) ранее поясняли, что расширение ОСАГО на Белоруссию будет оформляться допсоглашением к полису, в котором планируется делать соответствующую отметку. При этом дополнительную премию за расширение риска по ОСАГО будут платить только водители, желающие использовать это расширение.

В Минфине ранее заявили, что новый вид ОСАГО может быть интересен автомобилистам приграничных территорий, а также автоперевозчикам. По расчетам ведомства, таких полисов будет около 15% от всех оформленных договоров автогражданки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый функционал для автовладельцев разрабатывают на «Госуслугах». Со следующего года портал будет напоминать водителям об окончании полиса ОСАГО. Сами страховые компании могут этого не делать, особенно если водитель неоднократно попадал в аварии.