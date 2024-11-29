Водометы и слезоточивый газ: в Тбилиси силовики начали разгонять протестующих

Демонстранты второй день выступают против заморозки переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года.

В столице Грузии на второй день беспорядков силовики возле здания парламента стали применять водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места событий.

На видео видно, как толпы людей не намерены останавливаться. Они продолжают требовать вновь начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз и продолжить принимать все бюджетные гранты, поступающие из объединения. Их попытались остановить правоохранители при помощи водометов и слезоточивого газа. Но в ответ в силовиков полетели фейерверки и камни. Сколько точно задержано и сколько пострадало в результате протестов, пока неизвестно.

К слову, отношения между Грузией и ЕС ухудшились в мае этого года после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния». Оппозиция охарактеризовала этот закон как «пророссийский» и обвинила нынешнее руководство страны в том, что нормы законодательства напоминают закон об иностранных агентах в России. Европейский Союз также выразил недовольство новым законом и настаивал на его отмене.

Тем не менее, правящая партия под руководством Ираклия Кобахидзе считает, что этот законопроект необходим для обеспечения прозрачности в финансовых потоках неправительственных организаций, действующих в Грузии, некоторые из которых, по их мнению, стремились спровоцировать революционные изменения в стране.

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