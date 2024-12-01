Российская фигуристка Алина Горбачева высказалась об участии в Олимпиаде-2026

Год назад юная спортсменка пропала после ссоры с тренером, поползли слухи о насилии над ребенком.

Фигуристка Алина Горбачева поделилась планами относительно участия в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, с журналистами Sport24. Она заявила, что надеется пройти отбор, ради этого готова потрудиться. 17-летней спортсменке напомнили слова ее коллеги Аделии Петросян — что, скорее всего, ради возможности выступить за страну придется еще «покорячиться». И она согласилась.

«Мне кажется, все спортсмены до конца будут не терять надежды. Но как будет, так будет. Будем стараться, работать, чтобы в любой момент поехать и там выиграть… Я тоже готова „корячиться“. Как уже сказала, я все переосмыслила и понимаю, что фигурное катание — это моя жизнь», — сказала Горбачева.

Фигуристка подчеркнула, что хочет продолжать тренировки до тех пор, пока будет позволять здоровье. Спорт, по словам девушки, приносит ей удовольствие. Впрочем, об этом многие готовы были поспорить в прошлом году, когда Алина пропала после ссоры с тренером, и ее поисками занималась без преувеличения вся Москва.

Горбачева жила на тот момент не с родителями, а с тренером Софьей Федченко. Так, по мнению наставника, было лучше для карьеры девушки. Алина ушла с тренировки и исчезла. К поискам привлекли волонтеров, правоохранителей, кинологов и водолазов. Она провела ночь на лестнице в жилом доме, утром ходила по магазинам и кафе, а потом зашла в кинотеатр, где решила поспать, там ее и нашли.

Общественность еще долго обсуждала профессиональное выгорание юных спортсменов, давление со стороны тренеров и даже жестокость и насилие. Федченко подозревали в худшем, а некоторые родственники Горбачевой подливали масла в огонь — говорили, что тренер буквально изолировала их ребенка и не давала общаться. Вернувшись, Алина заявила, что слухи лживы, у нее все хорошо, и беспокоиться больше не о чем.

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