Дефицит топлива отменен: режим полетов между РФ и Кубой вернулся к обычному

|
Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

Росавиация: режим полетов между РФ и Кубой вернулся к обычному расписанию

Дефицит топлива отменен: режим полетов между РФ и Кубой вернулся к обычному расписанию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прежде авиасообщению грозили корректировки в связи с нехваткой керосина в кубинских аэропортах.

Полеты между Россией и Кубой будут выполняться согласно обычному расписанию. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Программа полетов между Россией и Кубой будет выполнена в нормальном режиме, в соответствии с расписанием, сформированным до издания кубинскими авиавластями NOTAM (извещения. — Прим. ред.)», — написал он.

Кореняко отметил, что власти Кубы отменили извещения о дефиците топлива для всех авиакомпаний в кубинских аэропортах с 1 по 8 декабря. Представитель ведомства подчеркнул, что Минтранс России и Росавиация продолжат мониторинг за воздушным сообщением между странами.

Прежде Росавиация сообщала о возможной корректировке полетов между Кубой и РФ. По словам Кореняко, корректировки связаны с нехваткой керосина в аэропортах крупнейших городов островного государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Бразилия обсудят организацию прямого авиасообщения. Власти латиноамериканской страны заинтересованы в наращивании потока российских туристов.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
107.74
-1.84 114.31
-1.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:07
Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на архитектурную премию Москвы
10:40
Дефицит топлива отменен: режим полетов между РФ и Кубой вернулся к обычному
10:26
«Она это делает довольно мило»: Лепс поделился, как его балует молодая невеста
10:02
Променад на льду и письмо Деду Морозу: открывается проект «Зима в Москве»
9:45
Авто с двумя мужчинами в салоне вылетело с моста в Саратовской области
9:21
Туристка Литвинова завершила голодовку из-за сорванного круиза в Антарктиду

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год