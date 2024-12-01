Самолет Sukhoi Superjet экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 409 0

Воздушное судно направлялось из города в Сочи. Рейс вылетел в 08:35.

Самолет Sukhoi Superjet экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод

Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

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Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, самолет следовал из Минеральных Вод в Сочи. Однако в 09:25 по московскому времени он экстренно сел по причинам технического характера. По предварительным данным, на борту находилось 105 человек, включая девять детей. В результате происшествия никто не пострадал.

Пресс-служба компании «Азимут» подтвердила информацию в беседе с 5-tv.ru. Отмечается, что рейс А46189 Минеральные Воды — Сочи вылетел в 08:35 и вернулся в аэропорт по технической причине. Посадка была выполнена благополучно в 09:19. Пассажиров доставит в Сочи резервный самолет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь с воскресенья на понедельник самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» загорелся в турецкой Анталье после грубой посадки. Капитан воздушного судна принял решение об эвакуации по надувным трапам. На борту находились шесть членов экипажа и 89 пассажиров. Всех успели экстренно эвакуировать. В Ростехе назвали причину возгорания Sukhoi Superjet 100 в Анталье.

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