Российский военкор Ярцев погиб в результате ДТП в Луганске

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 182 0

Журналисту и волонтеру было 49 лет.

Российский военкор Ярцев погиб в результате ДТП в Луганске

Фото: Telegram/Сергей Ярцев/ekskyrsovod

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Военкор Сергей Ярцев погиб в ДТП в Луганске. Об этом сообщает его друг диггер Даниил Давыдов в своем Telegram-канале.

«Ребята, в результате ДТП сегодня утром 1 декабря погиб наш друг, волонтер, историк Сергей Ярцев», — написал соратник погибшего.

Меж тем, накануне Ярцев опубликовал свой последний пост в Telegram. Он рассказал о доставке гуманитарной помощи в Кременную.

«Народ, доставили ваши подарки в Кременную. Памперсы для взрослых малобильных и для детей. А также генератор и машину „Ниву“. Спасибо всем причастным за груз, за заботу о нас и за средства на дорогу. Будем возвращаться», — написал Ярцев.

Сергею Ярцеву было 49 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД прокомментировали убийство главреда курской газеты Юлии Кузнецовой украинскими боевиками. Как подчеркнула Захарова, компетентные ведомства РФ занимаются установлением и привлечением к ответственности всех представителей ВСУ, причастных к убийству журналистки. Это преступление квалифицировано как теракт.

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