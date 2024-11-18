Журналист погибла 17 ноября при атаке украинского дрона.

Убийство главного редактора «Народной газеты» Юлии Кузнецовой украинскими боевиками в очередной раз демонстрирует сущность преступного режима президента* Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это хладнокровное убийство является очередным свидетельством уродливой и патологически преступной сущности режима Зеленского, его готовности применять кровавые террористические методы по отношению к мирному населению, представителям гражданских служб и сотрудникам СМИ», — заявила дипломат.

Украинские боевики ведут настоящую охоту за журналистами, работающими в зоне СВО. Только в этом году их жертвами стали сотрудник «Известий» Семен Еремин, военкоры Валерий Кожин и Никита Цицаги, тяжелые ранения получили Алексей Ивлиев и Евгений Поддубный. Запад же покрывает киевский режим, которые жестоко расправляется с российскими журналистами.

Как подчеркнула Захарова, компетентные ведомства РФ занимаются установлением и привлечением к ответственности всех представителей ВСУ, причастных к убийству Кузнецовой. Это преступление квалифицировано как теракт.

О гибели главреда «Народной газеты» Большесолдатского района Юлии Кузнецовой стало известно в субботу, 17 ноября. Ее убили ВСУ в Курской области с применением беспилотника. Также в результате атаки пострадали два человека — оператор электронного набора и верстки газеты, а также участковый полиции. Их госпитализировали.

СВО на Украине и атаки ВСУ на Россию

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших при атаке ВСУ на маршрутку в Горловке выросло до десяти. Украинские боевики ударили по крыше транспорта, в салоне которого находились пассажиры.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти