Снег и водка: «Миссис планета» Татьяна Федоришева об отношении к РФ за границей

Конкурс красоты, который выиграла россиянка, проходил в Перу. На подиум она вышла в образе правителя Российской империи.

Россиянка Татьяна Федорищева завоевала корону на конкурсе «Миссис планета», который проходил в Перу в городах Такна и Ило с 25 по 30 ноября. Перед публикой она и «Мистер России» предстали в парном собирательном образе правителей Российской империи. А еще победительница планирует потратить призовые деньги на помощь военным, защищающим Донбасс, и кошачьему приюту. В интервью KP.RU Федорищева также рассказала об отношении к гражданам РФ за границей.

Как отметила Федорищева, ее не пускали на борт до острова Пасхи, потому что русская. Пришлось ждать полицейское сопровождение до утра. Но на месте никакой предвзятости она уже не наблюдала, несмотря на открытую патриотическую позицию. Да и победа, очевидно, это доказывает. По словам Татьяны 99% участников вообще не следят за политической ситуацией.

«Россия для них — это снег, водка и Путин. Более того, после моего личного диалога с „Мистером Австралия“ у него поменялось мнение о Крыме, так как у него была информация, что он всегда был не с нами. Но я рассказала ему, что еще Екатерина Великая сделала Крым частью России. А в 2014 он просто вернулся домой, так как 23 года в чужой стране — это ничто», — сказала Федорищева.

Татьяна носит звание «Мисс туризм Крыма — 2022», а теперь и «Миссис Планета», в этой категории международного конкурса участвуют замужние, незамужние женщины с детьми и дамы старше 27 лет. У Федорищевой было больше 30 соперниц, они соревновались в этикете, дефиле, эрудиции, жизненной позиции, выступали, в том числе, в национальных костюмах. Наряды для себя и партнера победительница создавала сама. По ее словам, «конкурс прошел как по маслу».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что титул «Мистер Планета» получил 25-летний участник «Дома-2» Александр Федотов. Журналистам он рассказал, что после победы решил держаться подальше от латиноамериканцев и европейцев.