Школьница умерла во время секса с 19-летним парнем в Саратовской области

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 52 0

Причем половой акт у них был не в первый раз.

Школьница умерла во время секса с 19-летним парнем в Саратовской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Школьница умерла во время секса с совершеннолетним парнем в Саратовской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Произошло все в ночь на 27 ноября. Девочка, которой было всего 14 лет, во время полового акта с 19-летним парнем потеряла сознание и умерла. Смерть констатировал прибывший на место врач. По предварительным данным, причиной тому стала тупая травма влагалища с разрывом и кровопотерей.

Как уточнил собеседник, секс между подростком и молодым парнем был по обоюдному согласию, насильственные действия последний не совершал. Причем половой акт у них был не первый. В отношении парня возбуждено уголовное дело по статьям о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а также о развратных действиях. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ранее он судим не был, нигде не работает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что убитую в свинарнике под Красноярском школьницу изнасиловали перед смертью. О гибели 17-летней девушки стало известно 25 ноября. По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и испытывая неприязнь к отцу погибшей девушки, решил отомстить семье и уничтожить скот.

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