Названы версии повреждения нефтепровода «Дружба» на территории Польши

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Причиной повреждения нефтепровода «Дружба» в Польше может быть диверсия

Фото, видео: Christian Ender/ТАСС; 5-tv.ru

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Авария на крупнейшей топливной артерии, снабжающей российским сырьем страны Европы, произошла недалеко от города Пневы.

Повреждение нефтепровода «Дружба» на территории Польши может быть вызвано диверсией. Такую версию в числе других сейчас рассматривает польский оператор, обслуживающий этот участок.

Авария на крупнейшей топливной артерии, снабжающей российским сырьем страны Европы, произошла недалеко от города Пневы. Власти сообщили об утечке нефти, однако угрозы для жителей нет.

Сейчас специальные службы занимаются ликвидацией последствий и выясняют причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что личности двух подозреваемых в подрывах «Северных потоков» установили в ФРГ.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

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