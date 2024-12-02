Фонд «Защитники Отечества» передаст ветеранам СВО автомобили с ручным управлением

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 35 0

Уже 82 героя со всей страны получили новые машины.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Фонд «Защитники Отечества» передаст ветеранам специальной военной операции автомобили с ручным управлением. Это техническое средство реабилитации позволит военнослужащим жить активной жизнью, заявила замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева. Кадры с места события оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Мы вручаем автомобили с ручным управлением как техническое средство реабилитации, которое позволяет учиться, работать, помогать близким. Эту инициативу фонда „Защитники Отечества“ поддержал президент России Владимир Путин. Уже передали героям со всей страны 82 такие машины», — сообщила Цивилева.

Некоторые из участников спецоперации присутствовали на встрече лично.

«Я, в первую очередь, хочу выразить большую благодарность нашему верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину за то, что поддержал инициативу с автомобилями Анны Цивилевой <…> В любом случае получим каждый все, что нам положено и все, что нам обещали. Государство у нас самое лучшее», — подбодрил бойцов ветеран СВО Владимир Барышников.

Цивилева также отметила, что на данный момент идет работа над тем, чтобы к концу 2025 года обеспечить автомобилями 500 героев по всей стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участникам СВО увеличили выплаты за тяжелые ранения.

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Фонд «Защитники Отечества» передаст ветеранам СВО автомобили с ручным управлением

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