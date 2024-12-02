Лавров: Россия не примет западный вариант перемирия на Украине

Россия не примет западный вариант перемирия на Украине, который предполагает заморозку боевых действий для дальнейшего накачивания ВСУ оружием НАТО. Об этом заявил глава нашего МИДа Сергей Лавров на переговорах с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Глава российской дипломатии напомнил: задача спецоперации — обеспечить национальную безопасность и права русского населения, которые больше десяти лет нарушал киевский режим.

«Мы к переговорам готовы, при понимании, что они будут вестись на основе законного всеобъемлющего учета законных интересов каждой стороны», — сказал Лавров.

«За время конфликта Запад принял множество безответственных решений, которые оказали негативное влияние на соседние страны, в том числе Венгрию. Мы — за активизацию мирного процесса, поскольку велик риск эскалации конфликта», — сказал Сийярто.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров назвал Украину полигоном для информационных фейков Запада. Глава МИД РФ накануне провел заседание круглого стола для представителей иностранных дипмиссий.