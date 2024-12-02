Лавров: Россия не примет западный вариант перемирия на Украине

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Глава МИД РФ провел встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Россия не примет западный вариант перемирия на Украине, который предполагает заморозку боевых действий для дальнейшего накачивания ВСУ оружием НАТО. Об этом заявил глава нашего МИДа Сергей Лавров на переговорах с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Глава российской дипломатии напомнил: задача спецоперации — обеспечить национальную безопасность и права русского населения, которые больше десяти лет нарушал киевский режим.

«Мы к переговорам готовы, при понимании, что они будут вестись на основе законного всеобъемлющего учета законных интересов каждой стороны», — сказал Лавров.

«За время конфликта Запад принял множество безответственных решений, которые оказали негативное влияние на соседние страны, в том числе Венгрию. Мы — за активизацию мирного процесса, поскольку велик риск эскалации конфликта», — сказал Сийярто.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров назвал Украину полигоном для информационных фейков Запада. Глава МИД РФ накануне провел заседание круглого стола для представителей иностранных дипмиссий.

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