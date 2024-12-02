В Ленобласти задержали хакеров, оформлявших займы на россиян через Госуслуги

Эфирная новость 21 0

От действий злоумышленников пострадали сотни жителей по всей стране.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ленинградской области задержали группу хакеров, от которой пострадали сотни жителей по всей стране. Аферисты взламывали чужие аккаунты на портале Госуслуг, а затем брали на людей займы и кредиты. Сколько они успели заработать таким образом, еще предстоит подсчитать.

Во время обысков в одной из квартир в Гатчинском районе, которая стала по совместительству и офисом преступной группы, полицейские нашли компьютеры, SIM-карты и базу данных с учетными записями клиентов банков. С подозреваемых взяли подписку о невыезде.

Ранее 5-tv.ru писал, что русские хакеры из RaHDit открыли информацию о призыве в ряды ВСУ больных ВИЧ. Данные были опубликованы для демонстрации потенциала этой категории мобилизованных украинцев, а также как предупреждение о возможной угрозе от зараженных пленных и беженцев с той стороны фронта. При этом уже сообщалось прежде, что в ВСУ призывают больных ВИЧ и туберкулезом. В Минобороны Украины признали, что не исключают возможности мобилизации таких людей. Основным критерием является функциональность человека, а пригодность будет определяться стадией заболевания.

Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
107.18
-0.56 112.80
-1.51
Трудный декабрь, щедрый февраль: гороскоп на зиму 2024 — 2025

Последние новости

23:56
В Ленобласти задержали хакеров, оформлявших займы на россиян через Госуслуги
23:34
Четыре «золота» взяли российские школьники на олимпиаде по математике в КНР
23:12
В Петербурге вынесли приговор создателю финансовой пирамиды, обманувшему более 200 человек
22:50
Участник программы «Время героев» Павел Якушев стал советником в «Росатоме»
22:28
В Финском заливе начал ходовые испытания новый атомный ледокол «Якутия»
22:06
В Казани мошенники организовали сеть косметологических клиник

Сейчас читают

Запасы газа в Европе упали до самых низких с начала СВО на Украине
«Выгодно только Польше»: кто и зачем мог повредить нефтепровод «Дружба»
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год