«Народ не простит предательства»: SHAMAN об отношении к иноагентам

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 19 0

SHAMAN: народ России никогда и никому не простит предательства

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Никита Майков; 5-tv.ru

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Популярный исполнитель встретился с волонтерами в Подмосковье и ответил на их вопросы.

Российский народ никогда и никому не простит предательства. Об этом автор-исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил на встрече с волонтерами в Подмосковье.

Один из молодых людей задал певцу-патриоту вопрос о том, как он относится к российским деятелям культуры, признанным иностранными агентами.

«Я к ним вообще не отношусь. Неужели это неясно?» — пошутил SHAMAN под громкие овации.

Перейдя на серьезный тон, исполнитель отметил, что иноагенты сами сделали свой выбор — уехать из страны. В отличие от них SHAMAN выбрал остаться на Родине. Певец подчеркнул, что он считает себя частью народа России и отношение к иноагентам у него такое же, как и у народа.

«Народ России никому никогда не простит предательства», — заявил певец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автор-исполнитель SHAMAN официально представил новую песню «Я останусь с тобой» — мощную, но в то же время лиричную рок-балладу.

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