Захарова назвала помилование Хантера Байдена карикатурой на демократию

Карикатурой на тему демократии является решение пока еще действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена помиловать своего сына Хантера по двум уголовным делам. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с 5-tv.ru.

«Карикатура на тему демократии», — сказала дипломат.

В 2023 году Хантер Байден был обвинен по девяти пунктам в неуплате налогов на протяжении четырех лет — с 2016 по 2020 год. В СМИ утверждали, что сын американского лидера потратил деньги на наркотики, эскорт-услуги, а также на дорогие отели, недвижимость машины и одежду.

По этому делу ему грозило до 17 лет лишения свободы, но прямо перед выбором присяжных Хантер Байден неожиданно для всех признал вину. Публичный процесс так и не состоялся, а вердикт должны были огласить уже 16 декабря.

Хантеру Байдену грозил многолетний тюремный срок по делам о неуплате налогов и незаконном владении оружием. В результате же действующий глава Штатов подписал указ о помиловании своего сына. Хотя в Белом доме неоднократно отрицали, что Байден сделает это.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден тайно попросил Конгресс выделить на Украину еще 24 миллиарда долларов. Обращение главы Белого дома конгрессмены могут рассмотреть в декабре.