Овечкин впервые после перелома ноги вышел на лед

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Врачи прогнозировали, что полное восстановление знаменитого хоккеиста займет до полутора месяцев.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Александр Овечкин впервые после травмы вышел на лед. Именитый хоккеист провел индивидуальную тренировку под присмотром представителей своей команды. Главный тренер клуба «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что это только первый шаг на пути к полноценному возвращению.

Ранее врачи прогнозировали, что полное восстановление спортсмена займет до полутора месяцев. Напомним, 19 ноября Овечкин сломал ногу во время регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский хоккеист Евгений Малкин получил золотую клюшку за 500 голов в НХЛ. Стоит отметить, что первым такого результата достиг Александр Овечкин.

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