СК предъявил обвинение отцу погибших детей после отравления дихлофосом под Красноярском

Обвинение предъявлено отцу погибших детей после отравления инсектицидами в Красноярском крае по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону в Telegram-канале.

«В рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение 34-летнему отцу погибших детей в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Указывается, что вечером 20 сентября мужчина обработал помещение от насекомых инсектицидным средством. При этом он не выполнил рекомендации о защитных мерах, длительном проветривании помещения и влажной уборке поверхностей после обработки. После этого отец впустил детей в помещение. В полном составе семья села ужинать.

Следствие установило, что причиной гибели детей стало попадание компонентом инсектицидного средства в их организм. Глава семейства в ходе допроса признал вину.

Смертельное отравление семьи в Красноярском крае

О трагедии в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края, где отравилась семья с четырьмя детьми, стало известно 21 сентября. В этот день около 11 часов утра все члены семьи почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления.

Известно, что вечером 20 сентября вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Правоохранители сразу начали проверять версию о том, что они отравились пищей.

В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в день госпитализации, 21 сентября. Остальных в тяжелом состоянии авиацией доставили в лечебные учреждения Красноярска и Ачинска. Позднее в больнице скончались еще два ребенка, им было 11 и 12 лет.

Позже стало известно, что в отобранных пробах товаров, которыми питалась семья, не выявили превышения вредных веществ. Кроме того, приоритетной версией причины отравления семьи стал аэрозольный препарат от насекомых. Его следы нашли в проведенных пробах рвотных масс погибших, а потом также на посуде. Сам состав средства от насекомых соответствует заявленному на товаре перечню.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дети под Красноярском погибли из-за неправильного распыления отцом дихлофоса.