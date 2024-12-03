«На свежий маникюр»: парень Бородиной заговорил о предложении руки и сердца

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 1 422 0

Николай Сердюков не сделает предложение Ксении Бородиной на Новый год

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Такое важное событие, по мнению знаменитостей, должно стать отдельным праздником, поэтому на Новый год телеведущая заветного кольца может не ждать.

Блогер Николай Сердюков не будет делать предложение телеведущей Ксении Бородиной на Новый год. Этим пара поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере клипа народного артиста РФ Филиппа Киркорова «Черная пантера».

По мнению Николая, просить руку и сердце в новогоднюю ночь или любой другой праздник — это не самый красивый жест. Он уверен, что такое важное событие должно стать отдельным событием.

«Нет! Давайте лучше на 8 Марта. День рождения Ксении 8 марта — Международный женский день и предложение! Представляете, сразу за день!» — иронизирует блогер.

Однако для Бородиной оказалась важна не дата, а маникюр. Она уверена, что мужчина должен звать замуж так, чтобы для женщины это было неожиданно. Однако в этом вопросе есть одно «но»! Волнительный для каждой дамы момент нужно подгадать под ее свежий маникюр, ведь фотосессию с кольцом никто не отменял.

«Мужики, запомните, прежде чем делать предложение. (Предложение. — Прим. ред.) нужно делать на свежий маникюр — это очень важно!» — подчеркнула Ксения.

Николай заверил, что «принял к сведению» слова своей второй половинки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что возлюбленный Бородиной пошутил на щекотливую тему.

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
107.18
-0.56 112.80
-1.51
Время исполнять мечты: гороскоп на зиму 2024 — 2025 для всех знаков

Последние новости

12:26
ВС РФ освободили населенные пункты Новодаровка и Романовка
12:05
«Пила Гитлера» не помогла: как российские войска освобождали Петровку в ДНР
11:52
Суд приговорил к 18,5 года колонии заключенного, изнасиловавшего в тюрьме медсестру
11:33
Живодер в Приамурье привязал собаку к авто и протащил ее по снегу
11:22
«На свежий маникюр»: парень Бородиной заговорил о предложении руки и сердца
11:14
Живее всех живых: первому в мире атомному ледоколу «Ленин» исполнилось 65 лет

Сейчас читают

Цены на селедку в магазинах неприлично взлетели перед новым годом - народная рыба стала дороже свинины
Их просто забыли в открытом море с акулами: трагическая история купившей дайвинг-тур пары
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год