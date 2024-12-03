«На свежий маникюр»: парень Бородиной заговорил о предложении руки и сердца

Такое важное событие, по мнению знаменитостей, должно стать отдельным праздником, поэтому на Новый год телеведущая заветного кольца может не ждать.

Блогер Николай Сердюков не будет делать предложение телеведущей Ксении Бородиной на Новый год. Этим пара поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере клипа народного артиста РФ Филиппа Киркорова «Черная пантера».

По мнению Николая, просить руку и сердце в новогоднюю ночь или любой другой праздник — это не самый красивый жест. Он уверен, что такое важное событие должно стать отдельным событием.

«Нет! Давайте лучше на 8 Марта. День рождения Ксении 8 марта — Международный женский день и предложение! Представляете, сразу за день!» — иронизирует блогер.

Однако для Бородиной оказалась важна не дата, а маникюр. Она уверена, что мужчина должен звать замуж так, чтобы для женщины это было неожиданно. Однако в этом вопросе есть одно «но»! Волнительный для каждой дамы момент нужно подгадать под ее свежий маникюр, ведь фотосессию с кольцом никто не отменял.

«Мужики, запомните, прежде чем делать предложение. (Предложение. — Прим. ред.) нужно делать на свежий маникюр — это очень важно!» — подчеркнула Ксения.

Николай заверил, что «принял к сведению» слова своей второй половинки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что возлюбленный Бородиной пошутил на щекотливую тему.