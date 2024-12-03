Путин пообщался с проходящими реабилитацию после СВО военными

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 31 0

Президенту также показали процесс производства протезов для верхних и нижних конечностей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин прибыл в АО «ЦИТО» (Центр инновационных технологий в ортопедии). Так проходят реабилитацию раненые на полях специальной военной операции (СВО) военнослужащие, а также производят протезы для них.

— Получается? — спросил президент у военнослужащего, испытывающего протез.

— Удобно. В нем уверенно. Спасибо, — ответил мужчина.

— Сколько уже тренируетесь? — уточнил Путин.

— Почти год, чуть более. Замечательный протез, — поделился военнослужащий.

Российскому лидеру продемонстрировали работу устройства, которое изготавливает протезы для верхних и нижних конечностей. Помимо этого, Путину показали примерочные, где осуществляется «подгонка» протезов по размерам для пациентов, а также процесс обучения бойцов в использовании новых протезов.

АО «ЦИТО» — одно из ведущих предприятий медицинской промышленности и реабилитационной индустрии. Компания активно занимается протезированием военнослужащих — участников СВО. Как уточнили на предприятии, в период с мая 2022 года по настоящее время изготовлено свыше 5000 протезов верхних и нижних конечностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мировое сообщество начинает понимать реальные истоки украинского конфликта. Владимир Путин подчеркнул, что нет и никогда не будет оправдания преступлениям, терактам и карательным акциям, организованным неонацистами.

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