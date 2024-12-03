Бешеная собака покусала студентов СОГМА во время лекции во Владикавказе

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 54 0

Дворняга пробралась в полную студентов аудиторию, когда там проводилось занятие.

Фото, видео: Петров Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Бешеная собака покусала студентов Северо-Осетинской государственной медицинской академии (СОГМА) во Владикавказе. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Дворняга пробралась в полную студентов аудиторию, когда там проводилась лекция. На кадрах видно, как животное бегает по всему кабинету и набрасывается на людей. В то же время обеспокоенные студенты пытаются спастись, как могут — кто-то забирается на парты, другие бегут прочь от обозленной собаки, а некоторые просто сидят на своих местах.

Прежде 5-tv.ru рассказывал, как спастись от агрессивной собаки. Например, при встрече с таким животным нельзя смотреть ему в глаза. В противном случае собака на уровне инстинкта решит, что так человек пытается доминировать и атакует. Если она нападает, нужно попытаться отвлечь ее внимание. Громко свистнуть или бросить в сторону какой-то предмет.

Ранее 5-tv.ru писал, что живодер в Приамурье привязал собаку к авто и протащил ее по снегу. Полиция уже проводит проверку по факту произошедшего.

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Бешеная собака покусала студентов СОГМА во время лекции во Владикавказе

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