Бешеная собака покусала студентов СОГМА во время лекции во Владикавказе

Бешеная собака покусала студентов Северо-Осетинской государственной медицинской академии (СОГМА) во Владикавказе. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Дворняга пробралась в полную студентов аудиторию, когда там проводилась лекция. На кадрах видно, как животное бегает по всему кабинету и набрасывается на людей. В то же время обеспокоенные студенты пытаются спастись, как могут — кто-то забирается на парты, другие бегут прочь от обозленной собаки, а некоторые просто сидят на своих местах.

Прежде 5-tv.ru рассказывал, как спастись от агрессивной собаки. Например, при встрече с таким животным нельзя смотреть ему в глаза. В противном случае собака на уровне инстинкта решит, что так человек пытается доминировать и атакует. Если она нападает, нужно попытаться отвлечь ее внимание. Громко свистнуть или бросить в сторону какой-то предмет.

Ранее 5-tv.ru писал, что живодер в Приамурье привязал собаку к авто и протащил ее по снегу. Полиция уже проводит проверку по факту произошедшего.