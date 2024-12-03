«Несчастное животное»: ректор пожалел напавшую на студентов СОГМА собаку

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 38 0

Ректор Ремизов: «напавшая» на студентов собака домашняя, а не бешеная

Фото, видео: © РИА Новости/ Максим Блинов; 5-tv.ru

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Учащиеся якобы сами завели хвостатую в университет, чтобы поиграть с ней.

Ректор Северо-Осетинской государственной медицинской академии (СОГМА) во Владикавказе Олег Ремизов в беседе с 5-tv.ru опроверг информацию о нападении бешеной собаки на студентов в стенах учреждения. Он уверен, что она была домашней.

«У нас по улице Декабристов ведутся ремонтные работы дорожного покрытия. Чья-то домашняя собака — вокруг частный сектор — потерялась и забежала. Студенты завели эту собаку погреться, стали с ней играться», — объяснил Ремизов.

По его словам, студенты просто напугали «несчастное животное», поэтому она начала вести себя неадекватно, но, при этом, ничуть не агрессивно. 

«На всякий случай студентам, которые не имеют никаких порезов, никаких рваных ран, сделали антирабическую вакцину», — уточнил Ремизов.

По его словам, она лишь слегка прихватила двух студентов, но серьезных ран никому не нанесла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приамурье мужчина протащил по снегу привязанную к машине собаку.

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