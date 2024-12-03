Пять человек пострадали в ДТП в центре Москвы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Три автомобиля столкнулись на Краснопресненской набережной.

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_officia; 5-tv.ru

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Пять человек пострадали в результате ДТП в центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России по столице.

Уточняется, что на Краснопресненской набережной столкнулись три легковых автомобиля. Водители и пассажиры оказались заблокированы в салонах.

«Специалисты МЧС России извлекли из искореженной машины мужчину и передали его врачам», — говорится в сообщении ведомства.

Всего в результате аварии пострадали пять человек, троих из них госпитализировали.

В этот же день на севере Москвы автобус протаранил 15 легковых автомобилей. Массовое ДТП произошло возле дома № 37 на Ленинградском проспекте. Движение на этом участке перекрыто, образовалась многокилометровая пробка. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новосибирске легковой автомобиль разорвало пополам после удара о фонарный столб. Сообщается, что авария произошла днем 1 декабря на улице Титова. Виновник ДТП — водитель 1981 года рождения, не имеющий водительского удостоверения, который управлял автомобилем Subaru и двигался со стороны улицы Порт-Артурской в сторону улицы Бийской.

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