Пять человек пострадали в ДТП в центре Москвы

Пять человек пострадали в результате ДТП в центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России по столице.

Уточняется, что на Краснопресненской набережной столкнулись три легковых автомобиля. Водители и пассажиры оказались заблокированы в салонах.

«Специалисты МЧС России извлекли из искореженной машины мужчину и передали его врачам», — говорится в сообщении ведомства.

Всего в результате аварии пострадали пять человек, троих из них госпитализировали.

В этот же день на севере Москвы автобус протаранил 15 легковых автомобилей. Массовое ДТП произошло возле дома № 37 на Ленинградском проспекте. Движение на этом участке перекрыто, образовалась многокилометровая пробка. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новосибирске легковой автомобиль разорвало пополам после удара о фонарный столб. Сообщается, что авария произошла днем 1 декабря на улице Титова. Виновник ДТП — водитель 1981 года рождения, не имеющий водительского удостоверения, который управлял автомобилем Subaru и двигался со стороны улицы Порт-Артурской в сторону улицы Бийской.