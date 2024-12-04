США выделят Украине до 825 миллионов долларов на устойчивость энергосистемы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Меморандум о сотрудничестве в энергетике подписали глава МИД Украины Сибига и госсекретарь США Блинкен.

США выделят Украине до 825 миллионов долларов на устойчивость энергосистемы

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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До 825 миллионов долларов Киев может получить от Вашингтона в рамках меморандума об обеспечении устойчивости энергосистемы Украины, который подписали украинский министр иностранных дел Андрей Сибига и госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

«Андрей Сибига и Энтони Блинкен подписали в штаб-квартире НАТО меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США относительно сотрудничества в обеспечении устойчивости энергосистемы Украины», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В этот же день Блинкен объявил о выделении нового транша военной помощи Киеву в размере 725 миллионов долларов. В пакет войдут противопехотные мины, переносные ракетные комплексы Stinger и противотанковые Javelin, беспилотники и большое количество боеприпасов, в том числе для систем залпового огня HIMARS.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц в рамках своего первого за два с половиной года визита в Киев заявил о новых поставках оружия Украине на сумму 650 миллионов евро.

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